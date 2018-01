Sabato 6 gennaio 2018 - 14:21

Boldrini ricorda Piersanti Mattarella ucciso dalla mafia

"Un esempio"

Roma, 6 gen. (askanews) – Laura Boldrini ricorda su twitter Piersanti Mattarella: “Un pensiero a Piersanti #Mattarella, uomo di Stato e presidente della Regione Sicilia ferocemente ucciso davanti ai famigliari il 6 gennaio 1980. La sua politica ‘dalle carte in regola’ resta un esempio per chi si impegna per il bene comune, la legalità e contro le mafie”.

