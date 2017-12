Sabato 30 dicembre 2017 - 21:30

Rifiuti Roma, Renzi: bene Bonaccini, governare è essere capaci

"Se la capitale non va in crisi è grazie a sostegno Emilia Romagna"

Roma, 30 dic. (askanews) – “Trovo doveroso dire grazie al Presidente @sbonaccini e all’Emilia Romagna per il senso di responsabilità mostrato sulla vicenda Rifiuti. Se Roma non va in crisi è merito dell’azione di sostegno dell’Emilia Romagna. Governare significa essere competenti e capaci, bravo Stefano”. Lo ha scritto su Twitter il segretario del Pd, Matteo Renzi.