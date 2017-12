Venerdì 29 dicembre 2017 - 09:13

L’Italia alle urne l’anello debole della Ue (Ft)

Il maggiore ostacolo alla coesione e alla ripresa economica

Roma, 29 dic. (askanews) – Le prossime elezioni politiche in Italia rappresentano per l’Unione europea “il maggiore ostacolo politico sulla strada della coesione e della ripresa economica” Lo scrive oggi il Financial Times.

Per il quotidiano britannico tre sono gli scenari probabili all’indomani del voto del 4 marzo, un classico “hung parliament (parlamento in bilico per mancanza di maggioranza)”, oppure una grande coalizione o anche un governo populista con una maggiore attitudine al confronto con Bruxelles, compreso quello sulla permanenza del paese nell’Eurozona.

Ma “nessuno di questi scenari annuncia maggiore stabilità per un paese che, da un punto di vista economico e finanziario, rimane l’anello debole nel blocco dei 28 paesi dell’Unione”, sottolinea il quotidiano.

Il Financial Times elenca poi le vulnerabilità del Belpaese: crescita economica sotto la media dell’Eurozona, sistema bancario appesantito dai crediti deteriorati. Poi, molti italiani non vedono ancora i benefici di una ripresa economica che per ora lascia il tasso di disoccupazione all’11,1% ed i giovani in cerca di lavoro sono il 34,7%.

Men