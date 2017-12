Giovedì 28 dicembre 2017 - 20:28

Elezioni il 4 marzo e nuove Camere il 23

Le firme di Mattarella

Roma, 28 dic. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti che ratificano la decisione del governo di fissare per domenica 4 marzo 2018 la data delle nuove elezioni politiche e per venerdì 23 marzo 2018 la data di insediamento del nuovo Parlamento. Ed ha altresì firmato i decreti che definiscono i seggi e i collegi elettorali, con riferimento anche alle circoscrizioni riservate al voto degli italiani all’estero.

Mattarella – ha informato la presidenza della Repubblica- ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, e il Ministro dell’Interno, Marco Minniti. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato per la firma i seguenti atti deliberati dal Consiglio dei Ministri:Il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per il 4 marzo 2018, nonché di determinazione della data della prima riunione delle nuove Camere fissata per il 23 marzo 2018. Il decreto di assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per le elezioni per il Senato della Repubblica.

Il decreto di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e delle ripartizioni al territorio della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per le elezioni della Camera dei Deputati. Il Capo dello Stato ha firmato i suddetti decreti, che sono stati controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’Interno.

Tor/Int2