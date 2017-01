Roma, 10 gen. (askanews) - Nuovi colori, accanto ai classici e molti tessuti inglesi. Ecco le novità presentate da Tagliatore a Pitti Uomo, a Firenze. Il direttore creativo Pino Lerario:

"La novità di Pitti di quest'anno sono i colori che abbiamo inserito all'interno della collezione. Sono il marrone abbinato al nero, questo inserimento di collo in pelliccia, grigio abbinato al marrone, in velluto e poi questo colore marrone chiamiamolo anche cognac abbinato al nero. Questi sono i nuovi colori della collezione Tagliatore. Non mancano però i classici blu, i verdi e tutto quello che riguarda i tessuti inglesi, irish tweed, tweed, chevron e via".

Tagliatore è sempre più presente anche all'estero, spiega ancora Lerario: "Il mercato ci sta dando ragione. Siamo molto presenti all'estero, siamo ormai arrivati al 50% di fatturato estero, siamo molto presenti in Giappone ed è il Paese dove siamo più apprezzati all'estero, abbiamo ormai un 20% della nostra produzione, estera, fatta tutta in Giappone. Quindi, tanto Giappone".

