Pitti Uomo, Allegri punta su protezione, viaggio e leggerezza-VIDEO

Roma, 18 gen. (askanews) - Nuova stagione all'insegna delle novità per il marchio Allegri. Ne ha palrato A Firenze, a Pitti Uomo, il brand manager Matteo Zara.

"In questa stagione ci sono grossissime novità, sotto tutti i punti di vista - ha detto - per quanto riguarda la parte creativa, per la prima volta nella storia del brand, abbiamo deciso di far lavorare due stilisti, quindi una collezione disegnata a quattro mani per aumentare l'interesse della parte innovativa che chiamiamo 'timeless innovation', che è stata data in mano a un designer nuovo, giovane con grande sensibilità nella ricerca dei materiali e delle vestibilità. Ma non vogliamo trascurare la parte 'heritage' storica, che è stata data in mano a un stilista di grandissima esperienza, che curerà tutta quella che è la storia dell'impermeabile e del capo Allegri".

Inoltre, ha spiegato Zara, "per la parte organizzativa abbiamo un direttore generale nuovo, un direttore sales che seguirà tutta la parte mondo. Per la prima volta ci sarà una persona che coordinerà tutte le vendite nel mondo. E soprattutto un nuovo showroom: ci spostiamo in via Tortona con uno spazio nuovo disegnato ad hoc per il marchio Allegri".

Per quanto riguarda la nuova collezione, "vediamo il classico impermeabile però rivisitato in termini di forme e contenuti. Un capo over, molto lungo, reversibile, double coated, con doppia spalmatura all'interno e all'esterno, il colore è opalescente e quindi cambia a seconda dell'inclinazione della luce. Quest'altro capo viene realizzato con tessuti tecnici, normalmente utilizzati per capi tecnici da montagna, ha una resistenza all'acqua elevatissima, è stato realizzato in una forma molto minimal, per renderlo utilizzabile anche in città, molto urban. All'interno ha una trapunta tecnica che lo rende estremamente caldo. Quindi protezione, viaggio e leggerezza sono tre parole che rappresentano molto bene i capi di Allegri di questa collezione".

Video su askanews.it