Manuel Ritz a Pitti Uomo: gusto sartoriale con relax e comfort-VIDEO

Firenze, 12 gen. (askanews) - Italia mercato di riferimento principale, ma con lo sguardo rivolto anche all'Europa e all'Oriente. Edoardo Rossi, direttore commerciale di Manuel Ritz, alla manifestazione "Pitti Uomo", a Firenze: "Stiamo proponendo un vestire che senza perdere i canoni del bel vestire italiano, quindi del gusto sartoriale, quindi i capostipiti dell'abbigliamento, la giacca, l'abito, il cappotto, li utilizza e li mixa in modo tale da ottenere dei capi che siano portabili tutti i giorni, in maniera molto confortevole e rilassata".

"Il nostro focus - prosegue - è un uomo giovane ma non ragazzino che possiamo individuare dai 30 anni fino ai 50 che ama vestirsi in una maniera molto curata, molto personale e che trova in ognuno dei nostri capi un pezzo speciale con delle caratteristiche che non sono duplicabili da altri brand. Chiaramente l'Italia rimane per noi un mercato fondamentale, l'Europa rappresenta sicuramente il nostro secondo mercato di riferimento, in particolare Spagna, Francia, Germania, dopodiché la nostra espansione sta guardando ai nuovi mercati che sono quello Medio Orientale dove siamo in trattativa per l'apertura di alcuni corner, sempre con lo sguardo orientato all'Estremo Oriente, dove oggi la situazione è abbastanza difficile e complicata, ma dove riceviamo sempre delle richieste da partner che valutiamo, e siamo in attesa di trovare quello giusto, che faccia al caso nostro".

