Eccellenze artigiane con Let's Dance di IED a Pitti Uomo

Roma, 12 gen. (askanews) - L'appuntamento con la creatività in movimento degli studenti dell'Istituto Europeo di Design (IED) di Italia e Spagna è a Firenze al 91° Pitti Uomo. IED, infatti, partecipa anche quest'anno, con la sua sede di Firenze, al più importante appuntamento internazionale del settore moda e lifestyle con un progetto di Gruppo costituito da numerose iniziative - workshop, conferenze, esposizioni e rivisitazioni - che puntano a raccontare i nuovi trend, le professioni del futuro.

"Ispirati alla danza, fil rouge di questa nuova edizione, e alle sue assonanze con il design, con il progetto "Let's Dance" mettiamo, ancora una volta, a disposizione di brand di rilievo in ambito moda, la creatività dei nostri migliori studenti, sia italiani che internazionali, attraverso la rielaborazione di due degli accessori più rappresentativi del ballo: scarpe e cappelli" afferma Alessandro Colombo, Direttore IED Firenze. Il progetto ha visto coinvolti 50 studenti IED mediante attività di redesign per l'artigianato di eccellenza. Nell'ambito del ricco programma "Let's Dance" tanti appuntamenti: Shake It | Shape & Share, mostra a cura di Giovanni Ottonello. Gli studenti delle 9 sedi IED europee hanno rielaborato i prodotti dei due marchi "handmade fiorentini". L'installazione racchiude tutti i brand partecipanti a questa edizione di Pitti Immagine Uomo. Poi IED Experience con Laura Lusuardi, Fashion Coordinator di Max Mara e Sara Maino, Senior Editor di Vogue Italia.

Tra i workshop aperti al pubblico interventi di Grazia Billio - Concept e Capo progetto di ColorColoris; di Silvia Cantaluppi - Direttore Commerciale collezioni abbigliamento donna e uomo; di Angelo Marelli - Direttore Epson Fortex; Interactive Lightscapes.