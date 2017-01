Istanbul, 26 gen. (askanews) - Gli Stati uniti hanno messo in guardia i loro cittadini contro il rischio accresciuto di un attacco contro obiettivi americani in Turchia. In un comunicato pubblicato ieri sera sul proprio sito internet, il dipartimento di Stato ha messo in guardia gli americani contro "un rischio accresciuto di attentati" ed ha invitato i suoi cittadini "a valutare attentamente la necessità di recarsi in Turchia in questo momento".

"Inoltre, il rafforzamento della retorica anti-americana può potenzialmente spingere individui isolati a compiere atti violenti contro cittadini americani", ha avvertito il dipartimento di Stato.

Gli Stati uniti hanno ordinato nello scorso mese di ottobre la partenza dei familiari dei membri del personale del loro consolato generale a Istanbul in ragione del rischio di attentati.

(fonte afp)