Uzbekistan, reporter libero dopo 18 anni carcere, record mondiale

Mosca, 22 feb. (askanews) - Muhammad Bekjanov è appena rilasciato dopo 18 anni di carcere. Lo conferma Reporter senza frontiere in un tweet. "Non avrebbe dovuto trascorrere un solo giorno lì". Il giornalista era stato incarcerato in Uzbekistn scontando la detenzione "più lunga del mondo". Bekjanov ha ricevuto nel 2013 il RSF PressFreedom Award.

Bekjanov era tenuto nella regione di Bukhara nella prigione di Kagan, uno dei peggiori penitenziari in Uzbekistan. C'erano serie preoccupazioni per la sua salute.