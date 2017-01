Usa, Trump critica: rapporto top secret su Russia prima ai media

Intanto ex direttore Cia lascia il suo transition team

New York, 6 gen. (askanews) - Mentre Donald Trump chiede - via Twitter - alle commissioni di Senato e Camera di indagare sul fatto che alcuni media abbiano ottenuto prima di lui informazioni top secret relative all'hackeraggio russo, c'è chi dice addio al transition team: l'ex direttore della Cia, R. James Woolsey Jr, ha dato le dimissioni alla luce di tensioni crescenti sulla visione del presidente eletto delle agenzie di intelligence americane. Fino ad ora il successore di Barack Obama ha mostrato scetticismo sulle conclusioni di Fbi e Cia, tra le altre, in merito al ruolo avuto nella Russia nelle elezioni presidenziali Usa.

"A partire da questo momento,l'ambasciatore Woolsey non è più consulente senior del presidente eletto Trump o del transition (team). Lui augura al presidente eletto e alla sua amministrazione un successo notevole durante il loro mandato", ha comunicato un portavoce di Woolsey.

