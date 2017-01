Usa, Trump critica: rapporto top secret su Russia prima ai media-2

New York, 6 gen. (askanews) - Il presidente eletto, su Twitter, ha criticato le soffiate a favore di alcuni organi di stampa, che così hanno potuto fornire dettagli su un rapporto top secret sulla Russia che lui non aveva ancora visto. Si tratta di un documento di 50 pagine consegnato ieri al presidente uscente Barack Obama e che verrà presentato a Trump durante il suo incontro odierno con l'intelligence Usa. "Chi ha dato loro il rapporto e perché?", ha chiesto Trump: nel meeting odierno sarà affiancato dal suo vice Mike Pence, da Michael Flynn (il prossimo consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti), James Comey (direttore dell'Fbi), John Brennan (a capo della Cia), James Clapper (direttore dell'intelligence nazionale) e Michael Rogers (direttore dell'Nsa).

Intanto un funzionario di alto livello dell'amministrazione Obama ha confermato notizie - riportate per prime dal Washington Post - secondo cui l'intelligence Usa ha intercettato funzionari russi mentre celebravano la vittoria di Trump.