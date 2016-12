Usa smentiscono Russia: continuano rapporti diplomatici

New York, 21 dic. (askanews) - Gli Stati Uniti assicurano che i contatti diplomatici con la Russia continuano "su un ampio numero di questioni". Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano in risposta a quanto annunciato questa mattina dal Cremlino, ovvero il quasi completo "congelamento" dei contatti tra i due stati. "Che abbiamo divergenze rilevanti con Mosca su alcuni di questi temi è cosa risaputa, ma non abbiamo interrotto il dialogo".

John Kirby ha anche aggiunto che il segretario di Stato Usa, John Kerry, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, hanno parlato di Siria in una telefonata martedì. Questo proprio nel giorno in cui si è tenuto il vertice tra Russia, Iran e Turchia per cercare di risolvere la guerra civile siriana.

Commentando le parole del Cremlino, Kirby ha poi sottolineato: "È difficile sapere con esattezza con significhi il commento", facendo riferimento al congelamento del dialogo descritto da Mosca.