USa-Russia, Putin: pronto a incontrare Trump anche in Slovenia

"Sarebbe un ottimo posto per un colloquio, non dipende solo da noi"

Roma, 10 feb. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a incontrare il numero uno della Casa Bianca Donald Trump e questo incontro potrebbe essere organizzato in Slovenia. E' quanto è emerso dalla conferenza stampa congiunta tra il capo di stato russo e il suo omologo sloveno Borut Pahor in visita a Mosca.

"Per quanto riguarda Lubiana e la Slovenia in generale, certo sarebbe un ottimo posto per un colloquio di questo tipo, ma non dipende solo da noi, dipende da tutta una serie di questioni e affari correnti", ha dichiarato Putin a proposito di un possibile meeting con Trump. L'organizzazione del faccia a faccia sarà appannaggio del ministro degli Esteri russo SergeyLavrov e il segretario di Stato Rex Tillerson, secondo quanto affermato oggi dall'ambasciatore russo negli Stati Uniti Sergei Kislyak in un'intervista a Ria Novosti.

Il presidente Putin tornando sull'argomento ha ringraziato il presidente sloveno per la disponibilità a organizzare l'incontro e ha dichiarato: "Noi naturalmente siamo pronti".

La Slovenia potrebbe essere scelta anche per un collegamento molto forte con la nuova famiglia presidenziale Usa: la first lady Melania, infatti, è di origine slovena.