New York, 29 dic. (askanews) - "Tutti gli americani dovrebbero essere allarmati dalle azioni della Russia" che, secondo la Casa Bianca, ha interferito, ricorrendo a pirati informatici, nelle elezioni presidenziali americane in cui ha vinto a sorpresa Donald Trump. Il monito è stato lanciato dallo stesso presidente uscente Barack Obama che, in una nota, ha denunciato le azioni "aggressive" della Russia, realizzate "nonostante ripetuti avvertimenti fatti in pubblico e in privato" al governo di Vladimir Putin. Per questo il 44esimo presidente Usa ha annunciato personalmente una serie di misure contro Mosca. (Segue)