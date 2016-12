Usa liquidano accuse Erdogan su sostegno a Isis: "ridicolo"

Roma, 28 dic. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno liquidato come "ridicola" l'affermazione di Recep Tayyip Erdogan secondo cui l'America appoggia lo Stato Islamico in Siria. Il presidente turco ha dichiarato ieri di avere prove di questo sostegno e ha attaccato gli Usa anche per il loro appoggio in Siria alle formazioni curde come le Unità di Protezione Popolare (Ypg) e il Partito dell'Unità Democratica (Pyd) e Pyd.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Mark Toner, riporta la Bbc, ha detto che non vi sono prove di sorta e che la tesi di Erdogan è "ridicola".

"Ci accusavano di sostenere Daesh", ovvero l'Isis nell'acronimo in arabo, "ora loro sostengono gruppi terroristici compresi Daesh, le Ypg e Pyd. E' palese, abbiamo prove confermate, con immagini, foto e video", ha detto Erdogan durante una conferenza stampa ad Ankara. Il capo dello Stato ha ripetutamente attaccato gli Usa, che in Siria collaborano con le milizie curde in funzione anti-Isis, sospettandoli di appoggiare le aspirazioni verso la formazione di uno Stato indipendente.