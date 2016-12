New York, 28 dic. (askanews) - Augurando a tutti un 2017 "produttivo", John Kerry ha subito detto che Barack Obama ha mostrato durante la sua presidenza un forte impegno nei confronti di Israele. Secondo il segretario di Stato, "la soluzione dei due Stati è l'unico modo per garantire pace nel Medio Oriente; è l'unico modo per difendere gli interessi degli Usa nella Regione" e per garantire la sicurezza dello Stato di Israele. Lo ha detto il capo della diplomazia Usa nel corso del suo discorso al dipartimento di Stato.