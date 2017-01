Usa: in telefonata Trump-Putin si parlerà anche di sanzioni

New York, 27 gen. (askanews) - Nella loro conversazione telefonica prevista domani, Donald Trump e Vladimir Putin potrebbero parlare anche delle sanzioni imposte dall'Occidente alla Russia per il suo ruolo nei territori orientali dell'Ucraina (di cui nel marzo 2014 aveva annesso la penisola di Crimea). Alla fine del dicembre scorso poi l'uscente presidente Barack Obama aveva imposto nuove sanzioni ed espulso diplomatici russi dagli Usa per la presunta interferenza del Cremlino nelle elezioni dello scorso 8 novembre.

Ad anticipare il potenziale contenuto della telefonata tra il presidente americano e quello russo è stata Kellyanne Conway, consulente di Trump. "Tutto è sotto esame oltre al miglioramento delle relazioni con vari leader stranieri e le loro nazioni in giro per il mondo", ha detto la donna a Fox News.

Conway ha aggiunto che l'amministrazione Trump è aperta a una discussione con la Russia su come lottare contro il "terrorismo islamico radicale". Secondo lei, "se un'altra nazione che ha risorse notevoli vuole unirsi agli Usa nel cercare di sconfiggere e sradicare il terrorismo islamico radicale, allora noi siamo qui ad ascoltare". Per Conway "è importante avere questo tipo di conversazioni".