Usa, autore di dossier su Trump terrorizzato, teme per la sua vita

Roma, 12 gen. (askanews) - L'ex agente britannico che ha compilato il dossier su Donald Trump e i suoi rapporti con la Russia, Christopher Steele, aveva collaborato con l'ex spia russa Alexander Litvinenko, avvelenato a Londra nel 2006. E' quanto hanno riferito diverse fonti al quotidiano britannico Times. Steele, 52 anni, ha lasciato ieri la sua casa nel Surrey, "terrorizzato per la propria sicurezza e della quella della sua famiglia", stando a quanto riferito al Telegraph da altre fonti. Ai media britannici sarebbe stato chiesto di non pubblicare il suo nome prima delle 22 di ieri, per dargli tempo di raggiungere un posto sicuro.

Steele è stato descritto al Times come "affidabile, meticoloso e ben informato"; avrebbe lavorato per circa 20 anni come esperto di Russia per l'MI6 e sarebbe stato inviato a Mosca come spia nel 1990.

Contattata dal Times, Marina Litvinenko, moglie dell'ex spia russa uccisa a Londra, ha detto di non riconoscere il nome di Steele, ma ha precisato che gli agenti dell'MI6 hanno diverse identità: "Sasha (Alexander) aveva alcuni contatti con persone con nomi diversi, per questo non posso esservi di aiuto". Litvinenko aveva lavorato per l'intelligence russa FSB, ma era poi stato costretto a lasciare la Russia per aver criticato il presidente Vladimir Putin. Riparato nel Regno Unito, aveva ottenuto asilo politico e si diceva collaborasse con l'MI6. Il Times ricorda oggi che un'inchiesta conclusa lo scorso anno sulla sua morte ha stabilito che l'ex spia russa venne avvelenata nel corso di un'operazione dell'FSB, probabilmente ordinata dallo stesso Putin.

Le fonti sentite dal Times hanno dichiarato che Steele rimase "sorpreso" da quanto accaduto a Litvinenko.