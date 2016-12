Hanno 72 ore per andarsene. Reazione ad hacking in elezioni

New York, 29 dic. (askanews) - Come previsto, l'amministrazione di Barack Obama ha annunciato le misure contro le interferenze della Russia nelle elezioni presidenziali Usa. Il Tesoro ha annunciato sanzioni contro persone ed entità e ha annunciato l'espulsione di 35 diplomatici a Washington e San Francisco, che hanno 72 ore per andarsene.