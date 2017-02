Unicef: l'inverno più letale per i bambini rifugiati e migranti

Roma, 3 feb. (askanews) - - Visto il numero record di morti fra migranti e rifugiati raggiunto negli ultimi tre mesi nel mar Mediterraneo - fra cui circa 190 bambini - l'Unicef lancia un appello urgente ai leader degli Stati membri dell'Unione Europea che si incontreranno oggi a Malta. Fra novembre 2016 e la fine di gennaio 2017, almeno 1.354 migranti e rifugiati sono annegati. La maggior parte di queste morti si è verificata lungo la pericolosa rotta marittima del Mediterraneo Centrale, fra la Libia e l'Italia, dove si sono registrate 1.191 morti.

Questo numero è di circa 13 volte maggiore rispetto a quello riportato lungo questa rotta durante lo stesso periodo nel 2015-2016. Con l'Europa stretta ancora nella morsa dell'inverno, questa rotta, come altre, compresa quella dall'Egitto, potrebbe diventare anche più pericolosa nelle prossime settimane. La crisi dei rifugiati e dei migranti sarà l'argomento centrale del vertice dei 28 Stati membri dell'Unione Europea che si terrà oggi alla Valletta, Malta.

"Il crescente numero di bambini dispersi in mare sottolinea il grande pericolo rappresentato dal viaggio dal Nord Africa all'Italia, insieme alla pressante necessità per i Governi di entrambe le sponde del Mediterraneo di fare di più per salvarli," ha dichiarato Justin Forsyth, vice Direttore Generale dell'Unicef. (Segue)