Proclamata per domani una giornata di lutto nazionale

Budapest, 22 gen. (askanews) - L'Ungheria commemora oggi le vittime del terribile incidente stradale che ha coinvolto in Italia un pullman di studenti, che nella notte tra venerdì e sabato ha preso fuoco lungo l'autostrada A4. Sedici morti - oltre a diversi feriti - il terribile bilancio.

Il primo ministro Viktor Orban ha indetto per domani una giornata di lutto nazionale per una tragedia che ha suscitato grande commozione in tutto il Paese. Il cardinale ungherese Peter Erdo ha chiesto che tutte le messe celebrate domenica siano dedicate "agli sfortunati che hanno perso la vita e alla rapida guarigione dei superstiti".

Nell'elegante liceo Pal Szinyei-Merse del centro di Budapest, frequentato dalle giovani vittime, gli omaggi sono ininterrotti da sabato. Di fronte all'edificio sovrastato da una bandiera nera, decine di fiori e candele sono stati deposti e si sono tenuti raduni spontanei. "Stiamo preparando la scuola perchè possa trasmettere la tristezza e il dolore che tutti noi sentiamo", ha dichiarato Gabor Jaky, il preside dell'istituto, "Noi lavoriamo con gli psicologi per aiutare i bambini e le famiglie a superare questa tragedia".

(fonte AFP) (segue)