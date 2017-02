Ungheria presenta piano detenzione preventiva per tutti i migranti

Budapest, 9 feb. (askanews) - L'Ungheria ha presentato i dettagli del controverso piano di detenzione sistematica di tutti i migranti che entreranno sul territorio magiaro, precisando che i centri con "container" saranno al confine con la Serbia.

"La libertà di circolazione di queste persone sarà cancellata, non potranno soggiornare se non in un luogo destinato a questo scopo", ha spiegato il capo del gabinetto del primo ministro conservatore Viktor Orban, Janos Lazar, confermando l'annuncio fatto dal premier a gennaio.

I centri di detenzione saranno creati "alla frontiera, con container per 200-300 persone" e "i migranti dovranno attendere lì la decisione definitiva" sulla richiesta d'asilo, ha aggiunto Lazar in conferenza stampa.

Secondo il disegno di legge che è in corso di elaborazione questa misura si applicherà a nuovi arrivi e ai richiedenti asilo che si trovano già nel Paese, che sono in tutto 586, ha spiegato Lazar.

Budapest si oppone totalmente alle quote di ricollocamento volute dalla Commissione europea e che sono rimaste, di fatto, lettera morta. Ieri la Commissione ha ipotizzato sanzioni contro i Paesi recalcitranti. Nel 2016 in tutto 29.432 migranti hanno fatto richiesta d'asilo in Ungheria e solo per 425 c'è stato l'accoglimento.

(fonte afp)