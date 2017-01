Bruxelles, 25 gen. (askanews) - Bulgaria e Romania devono fare di più per rientrare nei parametri dell'Unione Europea su crimine, corruzione e riforma della magistratura. Lo ha sottolineato la Commissione europea.

I due ex stati comunisti hanno aderito all'Unione nel 2007, promettendo di raggiungere gli standard Ue completando un processo CVM (Meccanismo di Cooperazione e di Verifica); ma i progressi sono stati lenti, specialmente in Bulgaria.

Il vice presidente della Commissione Europea, Frans Timmermans, ha indicato che la Bulgaria prevede di concludere il processo Cvm entro il 2019, come promesso dall'attuale capo della Commissione Jean-Claude Juncker.

"Lo slancio acquisito finora consente che l'obiettivo si sposti sui passi cruciali che restano" da compiere, ha detto in una nota Timmermans. Ma ha aggiunto: "La velocità di questo dipende da quanto rapidamente le autorità bulgare riescano ad assumere in modo irreversibile i passi individuati che restano da compiere, in maniera che non siano messi in discussione i progressi ottenuti sinora".

(fonte AFP)