Turchia, video amatoriale ha condotto polizia a killer Istanbul

Roma, 17 gen. (askanews) - E' stato un video, ripreso da una ragazza con il suo cellulare, a condurre la polizia turca alla cattura del presunto killer della strage di capodanno a Istanbul. Il filmato di appena 10 secondi è stato pubblicato dalla tv satellitare al Arabiya.

"Che Allah mi porti via se non è lui": è la frase pronunciata da una ragazza mentre sta riprendendo con il suo smartphone un uomo in fermo in piede su un marciapiede di una strada di Istanbul e postato su Twitter.

Si ritiene che proprio queste immagini abbiano condotto gli uomini della sicurezza ad arrivare all'arresto del presunto autore dell'attentato della notte di Capodanno contro una discoteca di Istanbul che ha provocato 39 morti, scrive l'emittente panaraba sul suo sito on-line.