Turchia, vicepremier: continueremo operazioni militari in Siria

Istanbul, 2 gen. (askanews) - La Turchia proseguirà le sue operazioni militari in Siria nonostante l'attacco mortale a un night club di Istanbul, un "messaggio" contro la campagna, ha detto il vicepremier Numan Kurtulmus. "E' un messaggio per le nostre operazioni transfrontaliere, prima di tutto lo Scudo dell'Eufrate" ha detto il vicepremier usando il nome dall'operazione siriana delle truppe turche. "Proseguiremo le nostre operazioni oltre confine e lo scudo dell'Eufrate con determinazione". Il massacro di 39 persone la notte di Capodanno è stato rivendicato dallo Stato islamico in risposta all'intervento turco in Siria. Kurtulmus non ha commentato al rivendicazione.

(fonte Afp)