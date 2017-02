Turchia teme che ex imam Gulen possa fuggire in Canada dagli Usa

Roma, 27 feb. (askanews) - La Turchia teme che l'ex imam Fetullah Gulen, ritenuto da Ankara la mente del fallito golpe del 15 luglio scorso, possa fuggire in Canada dagli Stati Uniti dove si trova attualmente. Secondo il quotidiano Yeni Safak il ministero della Giustizia turco ha inviato alle autorità statunitensi i dati di una proprietà acquistata da persone vicine al predicatore turco sul territorio canadese.

Il Guardasigilli Bekir Bozdag ha dichiarato recentemente che Gulen potrebbe essere in procinto di andare in Canada. Questa mossa dell'ex imam complicherebbe l'estradizione chiesta dalla Turchia agli Usa, perché con le autorità canadesi non esistono accordi per l'estradizione.

Le trattative per inviare Gulen in Turchia si sono velocizzate dopo l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca e secondo il quotidiano turco i membri dell'organizzazione che fa capo a Gulen hanno a loro volta deciso di acquistare la proprietà in Canada. Le identità di coloro che hanno comprato la proprietà non sono noti, ma si tratta di cittadini turchi.

"Abbiamo informazioni di intelligence secondo cui queste attività (per trasferire Gulen dalla Pennsylvania in Canada ndr) hanno subito un'accelerazione dopo l'elezione di Trump", ha spiegato nei giorni scorsi Bozdag.