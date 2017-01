Roma, 18 gen. (askanews) - Imprevisti in vista per la seconda lettura della riforma costituzionale al parlamento turco. E' quanto sostiene il giornalista Muharrem Sarikaya di Haberturk in un articolo pubblicato oggi. Basandosi su alcune informazioni che circolerebbero nei corridori parlamentari, Sarikaya ha sostenuto che 20 tra i deputati del Partito della giustizia e dello sviluppo (AKP) e del Partito di azione nazionalista (MHP) - che stanno portando avanti il progetto presidenzialista in accordo - avrebbero intenzione di non partecipare o di bocciare 3 articoli, impedendo il raggiungimento dei 330 voti necessari per l'approvazione. Questo creerebbe un notevole incidente di percorso sull'iter parlamentare della riforma voluta dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la cui approvazione per la maggior parte degli osservatori è data finora quasi per certa. La seconda lettura della riforma inizia oggi e si prevede che duri fino al prossimo venerdì.