Turchia si riserva diritto di chiudere base Incirlik a coalizione

Usata per attaccare Isis in Siria

Ankara, 5 gen. (askanews) - La Turchia si riserva il diritto di chiudere la base aerea di Incirlik usata dalla coalizione per attaccare i jihadisti in Siria. Lo ha detto oggi il portavoce del presidente Recep Tayyip Erdogan, sullo sfondo di tensioni fra Ankara e Washington.

"Il diritto di dire 'chiuderemo Incirlik' è sempre nelle nostre mani, come ho già detto. Valuteremo le condizioni", ha dichiarato Ibrahim Kalin, interpellato dalla emeittente 24 TV. Il portavoce ha aggiunto che la questione non si pone attualmente in maniera "urgente".

Profonde divergenze oppongono Ankara e Washington sulla crisi siriana, soprattutto in merito al sostegno americano alle milizie curde siriane che la Turchia considera gruppi terroristi legati al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk). (con fonte Afp)