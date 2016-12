Istanbul, 29 dic. (askanews) - "Ancora non ci credo, sono sotto shock": dopo 132 giorni di detenzione, la scrittrice turca Asli Erdogan ha lasciato oggi la prigione, come constatato dalla France presse, sebbene la sua battaglia legale non sia ancora finita. "Non mi aspettavo affatto di essere rilasciata", ha detta Erdogan davanti al carcere femminile di Bakirkoy, a Istanbul, da dove è uscita insieme alla linguista Necmiye Alpay, 70 anni.

Oggi un tribunale di Istanbul ha ordinato il rilascio delle due donne, accusate, insieme ad altre sette persone, di aver collaborato con il quotidiano filo-curdo Ozgur Gundem. I nove imputati rischiano il carcere a vita per appartenenza a "un'organizzazione terroristica", in particolare il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Asli Erdogan e Necmiye Alpay hanno il divieto di lasciare il territorio turco.

"Non pensavo di resistere quattro mesi e mezzo, ma ho resistito", ha detto Erdogan. Il processo riprenderà il 2 gennaio. (fonte Afp)