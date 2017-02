Turchia, rivista chiusa dopo pubblicazione vignetta satirica Mosè

Istanbul, 17 feb. (askanews) - Uno dei più celebri settimanali satirici della Turchia è stato chiuso - e tutta la sua redazione licenziata dall'editore - dopo la pubblicazione di una vignetta su Mosè giudicata oltraggiosa.

Nel suo ultimo numero, Girgir ha pubblicato una caricatura in cui Mosè guida gli ebrei fuori dall'Egitto, con i suoi compagni che si lamentano in un mare di insulti. "E' stata presa la decisione di chiudere la rivista e licenziare tutto il personale per il cattivo gusto della caricatura", hanno annunciato gli editori in una dichiarazione pubblicata dal settimanale sui social network.

"La caricatura ha messo in imbarazzo l'azienda, ci ha messo in imbarazzo in quanto casa editrice", hanno aggiunto. Mosè, il profeta più importante per gli ebrei, è una figura sacra anche per i cristiani e i musulmani. Dal 2015, Girgir è pubblicato dal gruppo di Sozcu, un quotidiano nazionalista laico fermamente contrario al presidente Recep Tayyip Erdogan.

(fonte AFP)