Turchia, ripresi voli da aeroporto Istanbul, anche verso Italia

Roma, 10 gen. (askanews) - Sono gradualmente ripresi, tra molti ritardi, i voli dall'aeroporto Ataturk di Istanbul, dove a causa dell'eccezionale nevicata che ha colpito la città turca sono bloccati da giorni tantissimi viaggiatori, tra i quali anche cittadini italiani. Lo riferisce la Turkish Airlines, la compagna di bandiera turca che vola in dieci città del 'Belpaese' (Milano, Roma, Venezia, Bologna, Torino, Genova, Napoli, Catania, Pisa e Bari).

Neve, gelo e condizioni climatiche estremamente avverse hanno costretto la Turkish Airlines a cancellare alcune centinaia di voli negli ultimi quattro giorni e questo ha creato gravi disagi ai turisti di varie nazionalità, rimasti bloccati negli scali di Istanbul.

I viaggiatori italiani bloccati, riferiscono fonti della Farnesina, sono stati assistiti in queste ore dall'ambasciata di Ankara, dal consolato generale di Istanbul e dal consolato di Smirne, in stretto raccordo con il ministero degli Esteri, in contatto costante con le competenti istanze turche.

"E' previsto che siano effettuati in totale 300 voli il 10 gennaio, mentre vanno avanti gli sforzi contro la neve e per ripulire l'aeroporto Ataturk. Vi preghiamo di seguire gli aggiornamenti sul nostro sito internet", ha dichiarato il direttore generale di Turkish Airlines, Bilal Eksi.

Secondo un comunicato pubblicato sul sito internet della compagnia, sono stati invece cancellati oggi 338 collegamenti dall'aeroporto Ataturk e dall'aeroporto Sabiha Gokcen a causa di neve e ghiaccio. Le cancellazioni riguardano soprattuto voli interni. A causa delle cancellazioni dei voli, molti passeggeri all'aeroporto Ataturk di Istanbul hanno dormito sul pavimenti. Per gli alberghi è stata data la priorità ai disabili o alle persone che si spostano in sedia a rotelle. Ancora numerose le code di fronte alle biglietterie.