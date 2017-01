Ankara, 25 gen. (askanews) - La riforma costituzionale che rafforza sostanzialmente i poteri del presidente turco, adottata la settimana scorsa dal Parlamento, è stata sottoposta questa mattina alla firma del presidente Recep Tayyip Erdogan per la promulgazione. Lo ha detto il premier turco, Binali Yildirim, in un intervento televisivo: "Le modifiche sono state presentate al Presidente della Repubblica per l'approvazione".

Attualmente in Africa per un viaggio ufficiale, Erdogan dispone di due settimane di tempo per apporre la sua firma. Prima di entrare in vigore la riforma costituzionale dovrà essere sottoposta a referendum, la cui data sarà stabilita questa settimana dall'Alta Commissione elettorale. Yildirim ha detto comunque che il referendum si terrà "senza dubbio nella prima metà del mese di aprile". (fonte afp)