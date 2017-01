Turchia, prorogato stato emergenza: killer Reina ancora in fuga

Istanbul, 4 gen. (askanews) - Prosegue la caccia all'uomo in Turchia, a tre giorni dall'attentato al night club Reina di Istanbul. Il killer è ancora in fuga ma il ministro degli Esteri turco ha annunciato stamane che le autorità locali sono a conoscenza della sua identità. "E' stata determinata", ha detto durante un'intervista televisiva, senza aggiungere altro. Intanto, l'ultimo sospettato, il kirghiso Iahke Mashrapov, interrogato al suo rientro dal Paese, è stato scagionato dalle autorità di Bishkek.

Nel quadro dell'indagine aperta dopo l'attacco, che ha fatto 39 vittime, sono state arrestate 16 persone: due di loro - cittadini stranieri - sono state arrestate ieri all'aeroporto Ataturk, poche ore prima che il Parlamento turco votasse a favore della proroga di tre mesi dello stato d'emergenza intodotto nel paese nel luglio 2016, dopo il fallito tentativo di colpo di Stato.

Gli inquirenti stimano ancora che l'autore dell'attentato, rivendicato dal Gruppo dello Stato islamico, sia originario di un Paese dell'Asia centrale, il Kirghizistan o l'Uzbekistan, secondo il quotidiano Hurriyet. In un editoriale, il giornale spiega anche che secondo le autorità locali, l'attentatore avrebbe combattuto per l'Isis in Siria e proprio da questo Paese sarebbe arrivato in Turchia. (Segue)