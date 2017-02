Turchia, premier Yildirim in Germania tiene comizio pro-Erdogan

Oberhausen, 18 feb. (askanews) - Il Primo ministro turco Binali Yildirim ha tenuto oggi in Germania un comizio per sostenere le riforme volute dal presidente Recep Tayyip Erdogan e davanti a migliaia di simpatizzanti turchi ha promesso una caccia all'uomo impietosa dei golpisti davanti. "L'epoca in cui alcuni possono dare lezioni alla Turchia è finita. La Turchia non è un Paese che si può intimidire", ha esclamato Yildirim allo stadio di Oberhausen (Ovest della Germania) che si è tinto di rosso per l'alto numero di bandiere turche e dove migliaia di simpatizzati dell'Akp, il partito al potere, sono venuti a difendere il "si" al referendum costituzionale del 16 aprile.

La comunità turca della Germania, la più numerosa fuori della Turchia, può partecipare al referendum. Se adottato, la riforma trasferirà il potere esecutivo, detenuto essenzialmente dal Primo ministro, al presidente.

Yildirim ha anche promesso "di andare a scovare in tutti i buchi dove si nascondono" i golpisti. Il predicatore Fethullah Guelen, in esilio negli Usa, è accusato da Ankara di essere l'istigatore del golpe fallito, cosa che Ankara smentisce. (con fonte Afp)