Turchia, parte maxi processo a Gulen e altri 269 per fallito golpe

Ankara, 30 gen. (askanews) - In Turchia si è aperto oggi il più grande processo per il golpe fallito del 15 luglio contro il presidente Recep Tayyip Erdogan: alla sbarra 270 persone, tra cui, in contumacia, l'imam Fethullah Gulen, presunta mente del colpo di Stato. Gli imputati, 152 dei quali sono in custodia cautelare, comprendono alti ufficiali quali il capo di Stato maggiore della regione dell'Egeo, il generale Memduh Hakbilen, ha riferito l'agenzia Anadolu. L'imputato numero uno è il predicatore in autoesilio negli Usa, accusato di aver ordinato il golpe, un'accusa che nega con veemenza. Ankara imputa anche al movimento guidato da Gulen di essere un'"organizzazione terroristica", anche se la confraternita sostiene di essere un'organizzazione pacifica che promuove l'islam moderato.

Gli imputati del processo di Smirne devono rispondere di vari capi d'accusa, tra cui quello di essere membri di "un gruppo armato". La Turchia ha chiesto ripetutamente agli Usa di estradare Gulen, che vive in Pennsylvania dal 1999, ma l'amministrazione Obama ha sempre detto che il processo legale ha tempi lenti. Ankara spera ora in una risposta pronta della nuova amministrazione Trump.

Tra le accuse anche quella di ostacolo ai lavori parlamentari e e tentativo di sabotare l'ordine costituzionale, riferisce Anadolu. Secondo il quotidiano Hurriyet il processo durerà due mesi e gli imputati rischiano l'ergastolo. Smirne è ritenuta uno dei centri del golpe e la città sull'Egeo sarebbe stata usata come "base logistica". Un'aula speciale è stata costruita per accogliere la corte e gli imputati e la sicurezza è massima prima dell'udienza: un drone sorvola il tribunale, presidiato da cani antiesplosivo e dal commando speciali.

Per il golpe di luglio sono stati aperti processi minori a Istanbul e in altre città. Circa 43mila persone sono agi arresti in attesa di processo, mentre resta in vigore lo stato d'emergenza dichiarato dopo il golpe.

