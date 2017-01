Turchia: organizzazione intelligence coinvolta in attacco Reina

Roma, 16 gen. (askanews) - L'attentato di Capodanno al nightclub Reina di Istanbul è stato messo a segno da professionisti, con il coinvolgimento di un'organizzazione di intelligence. Lo ha detto il vicepremier turco, Numan Kurtulmus, in un'intervista rilanciata oggi dal quotidiano Hurriyet. "Quello di Reina non è stato solo un attacco di un'organizzazione terroristica, ma è stata coinvolta anche un'organizzazione di intelligence. Era ben pianificato e organizzato", ha detto Kurtulmus.

Sempre secondo Hurriyet, gli inquirenti avrebbero localizzato nel quartiere Silivri di Istanbul il presunto covo dell'attentatore, identificato nei giorni scorsi in Abdulgadir Masharipov, di origine uzbeke, dove sarebbero stati trovati 150.000 dollari. Per le forze di sicurezza turche, infatti, l'attentatore avrebbe agito per denaro, non per motivi ideologici.

Da parte sua, l'intelligence turca ha avuti contatti con le autorità di Uzbekistan, Kazakistan, Kyrgyzistan, Dagestan, Xinjiang (regione uigura della Cina), Marocco e alcuni Paesi europei nell'ambito delle indagini su Masharipov.