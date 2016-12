Roma, 29 dic. (askanews) - Un tribunale di Istanbul ha ordinato il rilascio della famosa scrittrice turca Asli Erdogan, comparsa oggi in aula per rispondere all'accusa di attività "terroristiche". Lo riferisce l'agenzia Dogan, secondo cui oltre ad Asli Erdogan viene scarcerata la linguista Necmiye Alpay, entrambe collaboratrici del giornale filocurdo Ozgur Gundem, chiuso per decreto, e accusate di "propaganda terroristica" e di essere "membro di un'organizzazione terroristica", in particolare del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). (con fonte afp)