Turchia, lira sempre più giù mentre incombe nuovo taglio rating

Anche Fitch potrebbe abbassare titoli turchi in categoria junck

Roma, 27 gen. (askanews) - La lira della Turchia resta sotto pressione e accusa cali per la quarta seduta consecutiva, mentre incombe una decisione di Fitch che, se come temuto, dovesse allinearsi alle altre due maggiori agenzie di rating, finirebbe per relegare completamente i titoli di Stato del Paese nella categoria "spazzatura" (junck). A tarda mattina il dollaro sale a 3,8751 lire turche, laddove martedì scorso si attestava attorno a 3,75, mentre l'euro si apprezza a 4,1421 lire, da 4,03 lire di quattro sedute fa.

Di fronte alle svalutazioni degli ultimi mesi, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha tuonato contro le speculazioni finanziarie ed ha anche criticato le mosse difensive della Banca centrale turca, che ha alzato i tassi di interesse.