Turchia, killer ambasciatore russo nel cimitero dei 'senza nome'

Roma, 12 gen. (askanews) - Il killer dell'ambasciatore russo in Turchia sarà sepolto in un cimitero dove finiscono i cadaveri "senza nome o non reclamati". Lo riferisce l'agenzia Anadolu, precisando che nessun parente del poliziotto 22enne Mevlut Mert Altintas - ucciso subito dopo l'attacco costato la vita all'ambasciatore Andrey Karlov durante l'inaugurazione di una mostra il 19 dicembre - ha reclamato il corpo entro i 15 giorni previsti dalla legge. Quindi, dopo le procedure formali, il cadavere sarà trasportato nel cimitero che si trova nel distretto di Chankaya, ad Ankara.