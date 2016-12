Turchia, killer ambasciatore in scorta Erdogan 8 volte dopo golpe

Istanbul, 21 dic. (askanews) - Il giovane agente di polizia turco che ha ucciso l'ambasciatore russo ad Ankara aveva fatto parte del dispositivo di sicurezza del presidente Recep Tayyip Erdogan otto volte da luglio, secondo la stampa turca. Sotto l'obiettivo delle telecamere, Mevlüt Mert Altintas, poliziotto di 22 anni, ha ucciso con nove colpi di arma da fuoco l'ambasciatore russo ad Ankara, Andrey Karlov, prima di essere abbattuto a sua volta. Secondo un cronista del quotidiano Hürriyet, il giovane agente, che da due anni e mezzo faceva parte della forze antisommossa ad Ankara, dopo il fallito golpe di luglio ha fatto parte per otto volte della scorta di Erdogan. "Era membro del gruppo che garantiva la sicurezza del presidente appena dietro le guardie del corpo" ha scritto Abdulkadir Selvi, giornalista vicino al governo di cui conosce bene gli arcani. Dopo aver crivellato di colpi l'ambasciatore, Mevlüt Mert Altintas ha gridato "Allah Akbar!" e affermato di aver agito per vendicare Aleppo, città siriana che sta per essere riconquistata dal regime di Damasco con il sostegno di Mosca.

Nonostante le dichiarazioni che sembrano legare l'assassinio alla situazione in Siria, il capo della diplomazia turca ha detto al suo omologo americano che Ankara e Russia "sanno" che la rete dell'imam Fethullah Gülen è "dietro" l'assassinio. Secondo l'agenzia di stampa filogovernativa Anadolu, Mevlüt Cavusoglu ha detto a John Kerry che "la Turchia e la Russia sanno che dietro l'attacco c'è il FETO", acronimo che designa al rete di Gulen. Quest'ultimo, accusato di essere l'istigatore del fallito golpe del 15 luglio, si è detto "scioccato e profondamente rattristato" dall'assassinio dell'ambasciatore. Secondo i media turchi le autorità hanno trattenuto 13 persone, molte di loro familiari dell'agente. Ankara ha concesso di partecipare all'inchiesta a 18 investigatori inviati da Mosca, alcuni dei quali hanno assistito all'autopsia di Karlov, il cui corpo è stato rimpatriato ieri sera.

(fonte afp)