Ankara, 31 dic. (askanews) - Le autorità turche hanno tenuto in carcere per quasi tre giorni un giornalista del Wall Street Journal senza garantirgli l'accesso a un legale o ai familiari. E' stato lo stesso quotidiano americano a denunciare oggi l'accaduto, precisando che Dion Nissenbaum, 49 anni, è stato arrestato martedì scorso dalla polizia, nella sua casa di Istanbul, per una presunta violazione del divieto di pubblicare immagini da un video dello Stato islamico (Isis).

Nissenbaum ha raccontato di essersi trovato in condizioni "fisicamente comode" e di essere stato "trattato bene" nel centro di detenzione situato fuori Istanbul. Il giornalista è stato rilasciato ieri e ha già lasciato la Turchia con la famiglia, ha fatto sapere il quotidiano. (fonte Afp)