Turchia, esperti: attentatore Reina ben addestrato militarmente

Roma, 2 gen. (askanews) - Il militante dello stato islamico che la notte di Capodanno ha massacrato a colpi di mitra 39 persone nel night club di Istanbul Reina è un professionista che ha ricevuto un addestramento militare, secondo esperti di sicurezza turchi sentiti dal quotidiano Hurriyet. "L'assalitore è determinato, fedele, concreto, esperto, ha nervi d'acciaio e sa come ottenere un risultato" ha detto l'esperto di antiterrorismo Abdullah Agar. "Probabilmente ha già sparato in zone di conflitto, non ha avuto alcuna esitazione a colpire degli innocenti. E' assolutamente un killer e con tutta probabilità ha già sparato a esseri umani" ha aggiunto. La polizia turca ha rilasciato le prima immagini del'assalitore, che ha ucciso 39 persone, ferendone 65, mentre le prima indiscrezioni parlano di un uomo di nazionalità uzbeka o kirghisa. Secondo il quotidiano Haberturk l'assalitore potrebbe invece provenire invece dallo Xinjiang, la regione nell'ovest della Cina che ospita la minoranza musulmana uigura, e avrebbe circa 25 anni.

Intanto cominciano ad emergere i dettagli del Capodanno di sangue sulle rive del Bosforo. L'uomo avrebbe preso un taxi dal quartiere di Zeytinburnu per recarsi a Ortaköy, dove si trova il Reina. A causa del traffico sarebbe sceso dal taxi prima di arrivare destinazione e avrebbe camminato quattro minuti per giungere al night club. Le prime immagini dell'attacco sono dell'1.20 locale, quando si vede l'assalitore avanzare sparando sul marciapiede verso il Reina e una persona cadere a terra. L'uomo colpisce poi le guardie di sicurezze, disarmate a causa di limitazioni al porto d'armi, scrive Habertürk. Un altro video, registrato all'1.23, mostra l'uomo dentro la discoteca, apparentemente dopo il massacro: non si vedono altre persone in piedi.

