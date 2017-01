Turchia, esperti: attentatore Reina ben addestrato militarmente -2

Roma, 2 gen. (askanews) - Secondo gli specialisti che hanno esaminato la registrazione, il militante dell'Isis sembra addestrato professionalmente sull'uso del mitra. Indossa una camicia verde, pantaloni scuri e stivali neri e spara con l'arma a canna lunga nella parte alta dei corpi delle persone. Nel corso dell'attacco ha cambiato sei caricatori e sparato oltre 180 proiettili, secondo gli investigatori.

Non è ancora chiaro quanto tempo l'uomo sia rimasto entro il club prima di fuggire. Dopo essere entrato nell'edificio è salito al primo piano sparando sulla folla, per poi scendere al piano terra continuando a colpire. Secondo le testimonianze ha sparato alla testa anche a chi si trovava già a terra. Si è poi spostato nelle cucine del Reina, dove è rimasto per circa 13 minuti prima di cambiarsi d'abito, togliersi il cappotto e fuggire dalla scena tra il panico degli astanti. Prima di andarsene ha anche pulito l'arma. L'uomo ha poi preso un taxi ed è sceso nel vicino quartiere di Kuruçesme dopo aver detto al conducente che non aveva soldi per pagare.

Gli inquirenti hanno trovato in tutto 500 lire turche nelle tasche del cappotto abbandonato al Reina e stanno cercando di capire se l'attentatore indossasse due cappotti. Intanto l'uomo la cui foto è stata diffusa sui social media come quella del presunto autore dell'attacco ha denunciato i siti web che hanno condiviso l'immagine. Ramazan Isan, di origine kazaka, ha detto di essere arrivato a Istanbul per lavorare e di non avere nulla a che fare con l'attacco rivendicato dall'Isis.