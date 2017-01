Turchia, Erdogan tra Isis e Pkk tira dritto su presidenzialismo

Roma, 9 gen. (askanews) - Gli attentati continuano a scuotere la Turchia non hanno modificato la controversa agenda presidenziale del capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan, pur mettendone in luce tutte le debolezze. La proposta di emendamento alla Costituzione che attribuisce alla figura presidenziale dei super poteri è passata al vaglio della commissione parlamentare per gli affari costituzionali e arriva oggi in aula, con il Partito della giustizia e dello sviluppo (AKP) che tenterà ogni mezzo per ottenere almeno 330 voti necessari per aprire la strada del referendum costituzionale, da tenersi in primavera.

La fretta di Ankara nel voler abolire il sistema parlamentare va di pari passo con la situazione economica sempre più allarmante del Paese e le crescenti difficoltà dell'esercito turco sul fronte siriano. Il Sud-Est a maggioranza curda resta lacerato dagli scontri tra gli autonomisti del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) e i militari turchi, che hanno causato centinaia di morti e sfollati.

Il clima sociale si fa sempre più teso, mentre continuano a sommarsi quotidianamente nuovi arresti alle migliaia di persone detenute dopo fallito golpe del 15 luglio corso. Intanto lo stato di emergenza è stato protratto per altri tre mesi nei quali i diritti dell'uomo stabiliti dalla Convenzione europea continueranno a essere sospesi. In questo contesto e tra mille polemiche Ankara si prepara a cambiare la Costituzione.

IL VOTO DEI DEPUTATI NAZIONALISTI Se il Parlamento turco andrà ad approvare un regime che affida per legge la concentrazione del potere nelle mani di un'unica persona (il presidente Erdogan) lo farà grazie ai voti dei 39 deputati nazionalisti dell'MHP. L'AKP, che dispone di 316 parlamentari, deve trovare almeno 14 voti per raggiungere il quorum (330 seggi) necessario per far approvare la riforma costituzionale dal Parlamento e sottoporla quindi a referendum. Devlet Bahceli, leader dei nazionalisti che negli ultimi mesi ha fatto espellere dal partito diversi antagonisti, ha affermato di avere "un solo voto" e che voterà per la riforma.

Nonostante l'intesa raggiunta tra l'AKP e il Partito di azione nazionalista (MHP) sulla proposta, non è ancora certo che non ci saranno defezioni nel MHP. Mentre alcuni osservatori escludono la possibilità che possa esserci un numero rilevante di deputati ribelli (per ora solo 4 hanno apertamente detto che voteranno per il no) il parlamentare nazionalista Zihni Acba, in un'intervista alla testata online T24, ha sottolineato che ciascun deputato esprimerà il proprio voto "liberamente". Non si esclude che nelle considerazioni del MHP potrebbe pesare la posizione negativa della base elettorale del partito, il 64% della quale risulta contrario al sistema presidenziale. (Segue)