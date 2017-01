Turchia, Erdogan tra Isis e Pkk non cede su modifiche Costituzione

Roma, 8 gen. (askanews) - Gli attentati che uno dopo l'altro continuano a scuotere la Turchia non hanno modificato la controversa agenda presidenziale del capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan, pur mettendone in luce tutte le debolezze. La proposta di emendamento alla Costituzione che attribuisce alla figura presidenziale dei super poteri è passata al vaglio della commissione parlamentare per gli affari costituzionali e domani prossimo verrà presentata in Parlamento, con il Partito della giustizia e dello sviluppo (AKP) che tenterà ogni mezzo per ottenere almeno 330 voti necessari per aprire la strada del referendum costituzionale.

La fretta di Ankara nel voler abolire il sistema parlamentare va di pari passo con la situazione economica sempre più allarmante del Paese e le crescenti difficoltà dell'esercito turco sul fronte siriano. Il Sud-Est a maggioranza curda resta lacerato dagli scontri tra gli autonomisti del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) e i militari turchi, che hanno causato centinaia di morti e sfollati.

Il clima sociale si fa sempre più teso, mentre continuano a sommarsi quotidianamente nuovi arresti alle migliaia di persone detenute dopo fallito golpe del 15 luglio corso. Intanto lo stato di emergenza è stato protratto per altri tre mesi nei quali i diritti dell'uomo stabiliti dalla Convenzione europea continueranno a essere sospesi. In questo contesto e tra mille polemiche Ankara si prepara a cambiare la Costituzione.

(Segue)