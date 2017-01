Turchia, Erdogan: solidarietà nazionale contro il terrorismo

Roma, 6 gen. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiamato alla solidarietà nazionale contro i recenti attacchi terroristici e ha dichiarato che "non conta" da chi provenga la minaccia, "pagheranno per le loro atrocità". Il capo di stato ha parlato da Sanliurfa, nel sudest della Turchia all'indomani del nuovo attentato a Smirne e a meno di una settimana dalla strage di Capodanno a Istanbul, rispettivamente condotti dai ribelli curdi del Pkk (secondo Ankara) e dall'Isis.

"Un popolo, una bandiera, una nazione", ha dichiarato Erdogan, srive il quotidiano Yeni Safak. "Coloro che fanno appello alle organizzazioni terroristiche nei loro stessi interessi saranno presto consumati dal fuoco del terrorismo. Noi supereremo questa calamità", ha aggiunto.

Erdogan ha poi attaccato gli alleati che hanno lasciato sola la Turchia nella lotta all'Isis: "Quando siamo intervenuti sul campo, ci hanno detto di andarcene. Hanno iniziano l'offensiva di Mosul e hanno rinviato quella di Raqqa. Daesh (acronimo arabo per Isis) è lì. Perché non li state combattendo? Hanno visto che la Turchia stava ottenendo dei risultati e hanno cambiato i loro piani. Non ci fermeremo fino a quanto non avremo ripulito le altre aree dalle organizzazioni terroristiche. Faremo tutto il possibile affinché i nostri fratelli in Iraq e in Siria abbiano la pace. Se non avremo sostegno (militare), continueremo con i nostri mezzi", ha proseguito Erdogan.