Turchia, Erdogan promulga riforma costituzione, referendum 16/4

Ankara, 10 feb. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha promulgato la riforma costituzionale che accresce i poteri del capo di stato. Il referendum sulla riforma costituzionale approvata dal Parlamento turco si terrà il 16 aprile, ha annunciato il vicepremier turco, Numan Kurtulmus. "La Turchia entrerà in una nuova era la sera del 16 aprile", ha detto Kurtulmus al termine di un discorso trasmesso dalla televisione di Stato turca.

La riforma - fortemente voluta da Erdogan - prevede infatti il rafforzamento dei poteri del Capo dello Stato, che avrà la possibilità di nomina e revoca dei Ministri, di promulgare decreti e di dichiarare lo stato di emergenza; la figura del Primo ministro scomparirebbe, sostituita da uno o più vicepresidenti.

Il testo è stato adottato grazie a un'alleanza in parlamento tra il partito islamico conservatore al potere e il partito della destra nazionalista. Erdogan ritiene che la revisione, che gli consentirà di restare la potere almeno fino al 2029, è necessaria per garantire la stabilità alla guida della Turchia dopo il falito golpe di luglio, in un Paese che si trova ad affrontare un'ondata senza precedenti di attacchi terroristici e che attraversa gravi difficoltà economiche.