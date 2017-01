Turchia, cittadinanza a stranieri che investono almeno un mln usd

Ankara, 12 gen. (askanews) - La Turchia concederà la cittadinanza agli stranieri che investano almeno un milione di dollari nel Paese anatolico e che vogliano ottenere passaporto turco. La decisione è del governo e secondo la gazzetta ufficiale sarà applicabile agli stranieri che abbiano realizzato un investimento pari a due milioni di dollari o che abbiano acquistato beni immobiliari per almeno un milione, garantendo di non rivenderli per almeno tre anni.

Una misura volta a stimolare l'economia in rallentamento, in una fase particolarmente dura per la lira turca, reduce da un periodo di costante deprezzamento, anche se proprio negli ultimi giorni sembrano esservi segnali di inversione di rotta.

Gli stranieri possono ottenere la cittadinanza turca anche depositando su un conto corrente almeno tre milioni di dollari o impiegando in Turchia almeno 100 persone. (con fonte afp)