Turchia, arrestato il corrispondente del quotidiano tedesco Welt

Istanbul, 17 feb. (askanews) - Il corrispondente in Turchia del quotidiano tedesco Die Welt, Deniz Yucel, è in stato di arresto da martedì in Turchia. Lo ha reso noto la redazione del giornale, precisando che la sua abitazione è stata perquisita. Yucel si era presentato spontaneamente alla polizia. Il giornalista col doppio passaporto turco e tedesco è stato arrestato dalla polizia in relazione ai suoi articoli sul pirataggio della e-mail di Berat Albayrak, ministro dell'Energia e genero del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Secondo la Welt altri sei giornalisti turchi sono stati arrestati in relazione alla stessa vicenda, tre dei quali sono ancora in carcere.

"Il governo turco ribadisce di rispettare lo stato di diritto. Siamo fiduciosi, le verifiche proveranno la sua innocenza", ha dichiarato il caporedattore del giornale, Ulf Poschardt.

Dal colpo di stato del 15 luglio in Turchia, sono oltre 100 i giornalisti arrestati senza processo, 170 organi di stampa sono stati chiusi e 775 tessere giornalistiche annullate. Alcuni giornalisti stranieri come Rob Nordland del New York Times, Dion Nissenbaum del Wall Street Journal e Olivier Bertrand di Les Jours sono stati arrestati o espulsi. (fonte afp)